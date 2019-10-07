Президент Кипра пообещал приехать на 75-летие Победы в Москву

Президент Кипра Никос Анастасиадис приедет в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, заявил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин после встречи с кипрским лидером.

«Президент Кипра сообщил, что сегодня он подписал письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, в котором сказано, что он обязательно будет у нас 9 мая на День Победы», – сказал Степашин, передает ТАСС.

Россия пригласила на празднование юбилея Победы британского премьера Бориса Джонсона, президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Приглашен также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что приедет на День Победы в Москву.