Путин пригласил лидеров ОДКБ на День Победы

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита ОДКБ в Бишкеке, пригласил лидеров стран ОДКБ на День Победы в Москву 9 мая 2020 года.

«Согласован подробный план, предусматривающий проведение памятно-мемориальных, социальных и культурно-просветительских мероприятий во всех странах ОДКБ. Ждем лидеров государств-членов Организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года», – передает слова Путина «Российская газета».

Президент поблагодарил коллег за поддержку идеи о том, что в параде Победы на Красной площади приняли участие военные контингенты всех стран ОДКБ.

В конце августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что свое участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подтвердили 17 зарубежных лидеров. Позже это число увеличилось.