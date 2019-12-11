Минобороны заказало батискаф для работ в Марианской впадине

«Адмиралтейские верфи» получили заказ от Минобороны на строительство батискафа для работ в Марианской впадине, заявил глава предприятия Александр Бузаков.

«Могу ответить только общей фразой – Министерство обороны», – передает ТАСС ответ Бузакова, на вопрос о заказчике батискафа на круглом столе Российского военно-исторического общества и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) о роли Петра I в становлении России как морской державы.

«Целиком мы будем аппарат строить», – добавил глава верфи.

Говоря о сроках создания батискафа, Бузаков отметил, что все зависит от того, как скоро будет подписан контракт на строительство.

Напомним, в октябре Бузаков рассказал, что в России для строительства батискафа по исследованию Марианской впадины планируется применять новые сплавы, которые превосходят по твердости уже существующие.

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