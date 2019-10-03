В России решили создать особый сплав для спуска в Марианскую впадину

В России для строительства батискафа по исследованию Марианской впадины планируется применять новые сплавы, которые превосходят по твердости уже существующие, сообщил гендиректор компании «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

«Проект уникальный, он, помимо непосредственно изготовления самого изделия, потребует значительной подготовки технологической: будут применены новые сплавы, твердость которых будет в два раза выше имеющихся сейчас. Это потребует своих тонкостей по обработке, по сварке», – рассказал Бузаков, передает ТАСС.

Он отметил, что на данный момент аппарат находится на стадии проектирования. Проект разрабатывает конструкторское бюро «Малахит».

«Мы готовы приступить хоть в следующем году, если будет разработана рабоче-конструкторская документация. Начнем готовиться», – сказал Бузаков.

В апреле 2018 года глава ОСК Алексей Рахманов сообщал, что конструкторское бюро «Малахит» начало разработку проекта глубоководного аппарата для спуска в Марианскую впадину.