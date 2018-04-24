Оборудование для изучения Марианской впадины решили разработать в России

Конструкторское бюро «Малахит» начало разработку проекта глубоководного аппарат для спуска в Марианскую впадину, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рамахнов.

Рахманов заявил, что «в самом ближайшем будущем» возможно создание глубоководного аппарата, «который способен погружаться на глубину 12 км, вплоть до исследования Марианской впадины», передает РИА «Новости».

«У нас есть планы и мы недавно встречались с двумя известными людьми, это Артур Чилингаров и Федор Конюхов, которые абсолютно серьезно намерены погрузиться в Марианскую впадину. И для этого нам предстоит сделать улучшение того гражданского аппарата, который мы сейчас проектируем в нашем бюро «Малахит», – рассказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У них сейчас есть решение в проекте, которое будет реализовано «в железе», – добавил Рамахнов.

Предполагается, что специалисты КБ «Малахит» спроектируют и, возможно, завершат строительство аппарата в течение ближайших двух лет.

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