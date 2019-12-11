«Мисс Львов» подверглась критике из-за поездки в Москву

Украинские СМИ обрушились с критикой на обладательницу титула «Мисс Львов – 2018» Наталью Болюх за ее визит в Москву.

Болюх решила посетить Москву в свой день рождения. При этом СМИ она рассказала, что отправляется в Амстердам. Однако фотографии в Instagram девушки, которые впоследствии были удалены, свидетельствуют о том, что Болюх посетила именно российскую столицу, пишет «Сегодня.ua».

После критики СМИ Болюх опубликовала в Facebook пост, объяснив поездку в Россию. «Я – украинка, коренная львовянка, обладательница титулов «Мисс Львов» и «Первая вице-мисс Украина Вселенная», чем очень горжусь. Я всегда делала все, чтобы быть достойной этих титулов», – написала девушка.

По словам Болюх, она поддерживает «целостность» Украины «от Крыма до Киева, от Львова до Донецка», а в России у нее есть друзья, которые «хотят мира для наших государств». «Я ценю и берегу эту дружбу, поэтому и посетила празднование дня рождения моих друзей в Москве. Я верю, что мы сможем вернуть мир в наши дома, общаясь по обе стороны границы», – заключила модель.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД