Стало известно, как Украина поступит с возвращенными Россией кораблями

Корабли, которые были задержаны в Керченском проливе, а позже переданы Украине, войдут в дивизион надводных сил Военно-морских сил Украины в Азовском море.

Соединение будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя. Сейчас в него входят поисково-спасательное судно «Донбасс», морской буксир «Корец» и два малых бронированных артиллерийских катера – «Лубны» и «Кременчуг», сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко, передает Украинский милитаристский портал.

Также скоро в строй дивизиона должны войти переданные Россией малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».

Напомним, возвращенные Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе, 20 ноября прибыли в Очаков. Президент страны Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов.

В ФСБ заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах.