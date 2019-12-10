Бывший советник Ельцина: Россия в 1991 году уступила Крым Украине из-за ядерного оружия

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10 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Газовая дружба с Польшей дорого обойдется Украине

Польша ищет альтернативу российскому газу на Украине Фото: Виталий Грабар/ТАСС
Польша решила помочь Украине с поиском собственного украинского газа. У самого Киева не хватает ни ресурсов, ни денег даже на то, чтобы сохранить текущую добычу топлива. Однако Варшава готова разрабатывать украинские месторождения, исходя из своих экономических интересов. И, согласившись на предложение поляков, Украина может оказаться в большом проигрыше. Подробности...
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Иван Грозный вернулся в свою столицу

Путь памятника Ивану Грозному в Александровскую слободу был долгимФото: Михаил Почуев/ТАСС
В городе Александрове, бывшей царской резиденции и фактической столице России, открыли памятник царю Ивану Грозному. Это всего лишь второй монумент Ивану IV в нашей стране. Ни один из них не установлен в Москве. Хотя опросы общественного мнения показывают, что роль Ивана Грозного в истории нашей страны положительно оценивает большинство россиян.  Подробности...
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Адвокат Новиков зовет украинских солдат в Москву

Илья Новиков – не единственный проукраинский активист среди российской либеральной тусовкиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Еще один российский либеральный активист признался в своей симпатии к киевским властям и в намерении финансировать тех, кто убивает мирных жителей Донбасса. Речь идет о столичном адвокате Илье Новикове. Однако в его заявлениях есть куда более оскорбительные и наглые пассажи, причем в адрес своих же соратников. Само существование подобных деятелей наглядно показывает разницу между Москвой и Киевом. Подробности...
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Переговоры в Париже не помогут Донбассу

Конфликт в Донбассе пока заморожен – и маловероятно, что в ближайшее время что-то изменитсяФото: Alexander Ermochenko/Reuters
Украина готова существенно поменять свой подход к решению проблемы Донбасса. Это прямо следует из утечек по поводу того, какую переговорную позицию предъявит на встрече «нормандской четверки» Владимир Зеленский. Как президент Украины собирается изменить Минские соглашения и почему он заранее считает себя победителем? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу

Сергей Лукьяненко, писатель
Если государство становится объектом пристального внимания и давления - то и «большой спорт» обязательно отгребёт. И если чиновники соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т.д. - давить будут дальше. До упора. Подробности...

России нужен «план Б» для ВАДА

Дмитрий Пугаченко, журналист
Если российские спортивные власти будут продолжать кидать дротики в портрет Григория Родченкова, а политики – повторять друг за другом мантру об антироссийском заговоре, ничего хорошего нашему спорту не светит. Подробности...
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Для Церкви будущего нужен откат настроек

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Монаху в священном сане тратить жалование, кроме себя, не на кого, а значит, сбережения обращаются в статусные вещи этого мира. Потому, как ни скандал с «попом на джипе», так за рулем почти обязательно монах. Подробности...
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              Бывший советник Ельцина: Россия в 1991 году уступила Крым Украине из-за ядерного оружия

                 10 декабря 2019, 09:10
              Фото: Красильников Станислав/ТАСС
              Текст: Юрий Зайнашев

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              В 1991 году из Крыма приезжало много ходоков, ратовавших за воссоединение с Россией – это был «народный поток». Об этом заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Станкевич, бывший советник президента России. Так он прокомментировал полемику своих бывших соратников Геннадия Бурбулиса и Сергея Филатова о том, получала ли Москва из русскоязычных регионов Украины просьбы не оставлять их под властью Киева.

              «Высказывания Сергея Филатова наделали шума во многом потому, что их неверно интерпретировали. Осенью 1991 года в Москву не приезжало никаких официальных делегаций ни из Крыма, ни из Донбасса с петициями о «принятии в состав России». Этого просто не было! Филатов имел в виду «ходоков», неофициальных ходатаев от себя лично или от неформальных общественных объединений. Работал тогда Сергей Александрович первым зампредом Верховного Совета РСФСР – естественно был открыт для народного потока», – пояснил Сергей Станкевич, историк, эксперт Фонда Анатолия Собчака.

              Напомним, в 1991–1993 годах Станкевич занимал пост советника президента России по политическим вопросам. В период между августовским путчем и подписанием Беловежских соглашений Станкевич, а также вице-президент РСФСР Александр Руцкой, по поручению Ельцина вели переговоры с Киевом. «Могу тоже подтвердить: и мне тогда доводилось немало беседовать с «ходоками» из Крыма – в основном они ратовали за воссоединение с Россией. Дорога не зарастала и до исторической встречи в Беловежской пуще, и после нее», – заявил бывший советник президента.

              По мнению Станкевича, осенью 1991 года выбор перед Москвой был очевидным и жестким: настаивать на переделе территорий, в том числе силовыми методами, или сделать упор на обеспечении прав людей, живущих на этих территориях.

              «Руководство России сделало выбор в пользу второго варианта, и это было абсолютно правильно. Для передела территорий не было никаких «мирных и полюбовных» вариантов. А у войны такое мерзкое свойство: возникнув локально в одном месте, она потом распространяется, как пожар, который не удержать. Кроме того, перед глазами был негативный опыт «республики» Северного Кипра, который совсем не впечатлял жителей Крыма», – напомнил он.

              «Мы пошли в конце 1991 года на переговоры с Киевом и вполне разумное пакетное соглашение. Крым стал республикой и получил максимально широкую автономию: свои президент, правительство и парламент, конституция, налогообложение, собственное формирование бюджета, внешнеэкономическая деятельность, своя культурная и образовательная политика, включая языковое самоопределение. К этому добавилась и база Черноморского флота в Севастополе, который однозначно признавался российским», – рассказал Станкевич.

              Со стороны Украины, кроме первого президента Леонида Кравчука, в переговорах активно участвовало руководство «Народного Руха Украины», особенно Вячеслав Черновол. «Рух» жестко, по-комиссарски, присматривал за Кравчуком, не давая ему особенно маневрировать – даже риторически. И регулярно грозил Майданом. Сказки про то, что «Кравчук сам предлагал России взять Крым, а Ельцин отказался» – чистой воды вымысел», – отметил он.

              Станкевич подтвердил слова Сергея Филатова о том, что одной из причин, по которой Москва вынуждена была идти на уступки Киеву, было оставшееся на Украине ядерное оружие.

              «В пакет входило и понимание того, что все ядерное оружие перемещается в Россию. Тема была невероятно важна. На западе и в центре Украины уже действовали парамилитарные боевые группы, располагавшие стрелковым оружием. Страшно было представить себе, что какие-то спонтанные конфликты перерастут в вооруженные столкновения, в ходе которых дойдет очередь до шантажа ядерным оружием. На Украине находилось свыше 700 ядерных тактических зарядов», – пояснил бывший советник президента.

              Станкевич, по его словам, и в конце 1991 года осуждал решение Ельцина заключить Беловежские соглашения, и до сих считает их большой ошибкой. «Из-за этой своей позиции я и не был приглашен в Беловежскую пущу. Беловежское соглашение означало как бы общее признание независимости новых государств. А нам нужно было с каждой республикой отдельно обсуждать, на каких условиях и в каких границах мы признаем независимость. Тогда можно было бы вполне обеспечить и интересы государства (например, сохранение некоторых военных и гражданских объектов), и права русскоязычных граждан». 

              «Но самое главное: поскольку мы не пошли тогда на силовой передел территорий от имени России, сегодня мы можем гораздо эффективнее стимулировать интеграционные процессы в отношениях с соседями», – заявил Станкевич.

              «К сожалению, президент Леонид Кучма в 1995 году фактически разорвал наш «крымский пакет», забрав практически все полномочия у Автономной Республики Крым. Республику лишили бюджетных доходов, внешней торговли, убрали президентство, стали назначать «варягов» сверху донизу, притеснять в плане культуры и языка, преследовать неугодных активистов», – подытожил Сергей Станкевич.

              Напомним, в понедельник бывший госсекретарь и вице-премьер РСФСР Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников президента Бориса Ельцина, заявил в разговоре с РБК, что его удивило высказывание бывшего главы администрации президента Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса в 1991 году оставить их в составе России.

              «Меня очень удивило и смутило это воспоминание Сергея Александровича, потому что эта тема настолько сущностная и жизненная, но в такой категоричной и предметной форме не было постановки этого вопроса», – сказал Бурбулис. По его словам, на встрече глав трех союзных республик (Станислав Шушкевич, Борис Ельцин и Леонид Кравчук), по итогам которой было подписаны Беловежские соглашения, эти вопросы не обсуждались.

              В воскресенье Сергей Филатов, руководивший в 90-е годы администрацией президента Ельцина, рассказал, что делегации из Донбасса и Крыма в 1991 году просили оставить их в составе России из-за развивавшегося национализма на Украине, однако у Москвы «не нашлось времени» для ответных действий. «Это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами», – заявил Сергей Филатов в интервью газете ВЗГЛЯД.

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