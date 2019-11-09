В Крыму из-за засухи пересохли главные реки

В Крыму установилась засуха, которая привела к пересыханию главных рек, сообщила гидролог, заведующая отделом гидрологического прогнозирования гидрометцентра Крыма Наталья Охрименко.

По ее словам, аналогичная ситуация была в 1994 и 2012 годах. При этом сегодняшнюю ситуацию она назвала более капитальной, поскольку в те годы осадки принесли водность на реках, а сейчас никаких существенных осадков не прогнозируется, передает РИА «Новости».

По словам Охрименко, из-за такой погоды пересохли основные реки, в том числе река Черная, которая питает Чернореченское водохранилище.

«Реки Кача, Бельбек, Коккозка сильно истощены, расход на них упал в разы», – отметила гидролог.

Отмечается, что сильно снижен уровень воды в Симферопольском водохранилище, а уровень Аянского понизился до критических 14%.

По словам специалиста, причиной засухи стала аномально теплая погода, а также длительный недобор осадков в горах.

Ранее специалисты центра «Фобос» заявили, что грядущий зимний сезон в Центральной России будет одним из самых теплых в истории. Его предложили назвать «вишневым» из-за превышения температурной нормы на 1-2 градуса.

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