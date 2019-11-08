Москвичам пообещали «вишневую» зиму

Синоптики предложили назвать предстоящую зиму в Москве «вишневой» из-за превышения температурной нормы на 1-2 градуса.

Специалисты центра «Фобос» считают, что грядущий зимний сезон в центральной России будет одним из самых теплых в истории, сообщается на сайте «Метеоновости» Московского метеобюро.

«По статистике, средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса. Для таких случаев можно ввести термин «вишневая» зима», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что во всех зимних месяцах средняя температура воздуха будет выше климатической нормы на 1-2 градуса.

Настолько теплые сезоны фиксировались семь раз за 140-летнюю историю метеонаблюдений. Самые высокие температуры были зимой 1960–1961 года. Тогда показатели превысили норму почти на пять градусов.

«С учетом глобального потепления уменьшается вероятность холодных зим в центральной России, в 21 веке их было всего 4. И все идет к тому, что в цветовой окраске будущих зим будет преобладать «красный», – отмечается в материале.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, характерные для зимы морозы будут кратковременными, а снег будет быстро таять.

Он отметил, что в столице погода будет очень разной, с туманами, ледяными дождями и гололедом, однако установится «тренд на сильнейшие оттепели», передает «МК».

Тишковец добавил, что климатическая зима должна была наступить 10 ноября, однако никаких переходов на минусовые температуры в ближайшее время не будет.

Ранее 5 ноября в Москве был побит температурный рекорд. Температура воздуха достигла 10,9 градуса. Прежний предел температуры был зафиксирован в 1922 году – 10,3 градуса.

Специалист центра погоды «Фобос» рассказал газете ВЗГЛЯД, насколько теплым будет ноябрь и грядущая зима.

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