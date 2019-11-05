Тишковец: Грядущая зима будет рекордно теплой

Грядущая зима в Центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений, и первые дни ноября это подтверждают, заявил газете ВЗГЛЯД Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды ФОБОС.

Ранее 5 ноября в Москве был побит температурный рекорд. Температура воздуха достигла 10,9 градуса. Прежний предел температуры был зафиксирован в 1922 году - 10,3 градуса. Тишковец отмечает, что столь теплым будет весь ноябрь.

«Зима, так называемая метеорологическая, которая по климату наступает 10 ноября, должна была случиться уже в это воскресенье, когда среднесуточная температура переходит через 0 в сторону отрицательных значений. По прогнозам, ничего подобного не будет. Сохраняется очень теплая погода, весь ноябрь продолжится тенденция теплой осени.Сентябрь был на градус теплее, октябрь на 3 градуса. Причем октябрь стал самым теплым в России за всю историю», - заявил Тишковец.

Он отметил, что и 2019 год будет рекордно теплым, как и грядущая зима. Будет очень сильная тепловая аномалия – плюс 5-6 градусов даже в январе-феврале.

«Будет, конечно, и снег, будут короткие вторжения морозов, длинные затяжные периоды оттепели, туманов, гололедных явлений, осадков в смешанной фазе (то снег, то дождь, то снег выпадет, то растает), – сказал синоптик. – Такая очень сырая, гриппозная, но очень теплая зима. Я, честно говоря, не помню таких прогнозов. Понятно, что долгосрочные прогнозы оправдываются в 60-70% случаев, это очень тяжелая задача, но нужно понимать, что мы не высасываем её из пальца, это сложный математический расчет, но тем не менее он нам говорит именно это. Поэтому зима будет одна из самых теплых в истории».