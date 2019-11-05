Погода в Москве побила рекорд

Вторник стал самым теплым 5 ноября в Москве за всю историю метеонаблюдений, столбик термометра в полдень поднялся до 10,6 градусов тепла, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«По состоянию на 12.00 температура достигла показателя 10,6 градусов, а рекорд у нас 10,3. То есть он уже побит», – рассказала она ТАСС.

До этого подобный рекорд был установлен в 1922 году, тогда температура достигла 10,3 градуса тепла.

По словам главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, температура выше 10 градусов 5 ноября в последний раз фиксировалась в Москве в 2013 году.



«В 12 часов на станции ВДНХ, по которой мы отсчитываем рекордные температуры, температура составила 10,6 градуса. Это значит, что прежний рекорд 10,3 градуса побит», – сообщила Позднякова РИА «Новости». По словам синоптика, температура в столице продолжает повышаться.

Ранее Гидрометцентр пообещал «сумасшедшие значения» температуры в Москве 5 ноября – 12-14 градусов.