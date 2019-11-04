Гидрометцентр пообещал «сумасшедшую температуру» в Москве

Температура воздуха в Москве 5 ноября достигнет 14 градусов тепла, что характерно для сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник температура достигнет сумасшедших значений: ночью – 7–9 градусов, днем – 12–14 градусов. Это значения третьей декады сентября. Почти на полтора месяца мы отстаем от графика во вторник. Вполне возможно, что температура будет выше рекорда или близка к нему», – сообщил он ТАСС.

Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры – 11–13 градусов тепла. В четверг прогнозируется 5–10 градусов.

«Затем последует постепенное понижение температуры. На 1–2 градуса будет понижаться каждый день. В ночь на субботу уже прогнозируем, что температура будет от 0 до плюс 5 градусов», – отметил метеоролог.

В то же время прогнозируется и сильный ветер с порывами до 17 м/с. Осадки будут небольшие, за исключением среды – в этот день местами прогнозируется сильный дождь, уточнил Вильфанд.

В октябре температурный рекорд 130-летней давности был побит в Москве – воздух прогрелся до +17,8 градуса.