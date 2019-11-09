ИГ взяло ответственность за нападение на погранзаставу в Таджикистане

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство*» взяла на себя ответственность за нападение на заставу на таджикско-узбекской границе, сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.

Сообщение об этом передает РИА «Новости».

Напомним, погранзастава на таджикско-узбекской границе подверглась вооруженному нападению. По данным государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, на погранзаставу напали 20 боевиков: 15 из них были уничтожены, а пятеро задержаны. При этом со стороны Таджикистана погибли двое силовиков – солдат пограничных войск и сотрудник МВД.

Позже госкомитет нацбезопасности Таджикистана сообщил, что нападавшие были боевиками ИГ*, которые планировали теракты на территории республики.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ситуация в Центральной Азии несет опасность для России, и теперь Москве придется заниматься борьбой с терроризмом не только на Ближнем Востоке.