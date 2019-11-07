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7 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 14:55  |  vz.ru
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Запад заметил огромные молочные амбиции России

Россия сделала ставку на западных коров, но со временем научится выращивать собственныхФото: Александр Рюмин/ТАСС
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина». Речь идет, казалось бы, о весьма приземленных материях – поставках европейских коров в Россию. Западные, да и отечественные инвесторы внезапно обнаружили, насколько выгодно может быть выращивание крупного рогатого скота в России. Какое значение имеет происходящее для российского государства? Подробности...
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США создают «православный Евросоюз»

Глава самозваной украинской церкви Епифаний стал явным проводником православия по-американскиФото: Zuma/ТАСС
Штаты пытаются усилить раскол православного мира, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В частности, именно после визита его американского коллеги Майка Помпео в Афины архиепископ всея Греции Иероним вдруг объявил о признании украинских раскольников из ПЦУ. Насколько активно Вашингтон пытается ссорить между собой Церкви и как православие встраивают в западную либеральную систему ценностей? Подробности...
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Мода на русский язык доказывает усиление России

В советские годы русский язык выучили десятки тысяч африканцевФото: Фотохроника ТАСС
Интерес в мире к русскому языку вырастет тогда, когда Россия станет более мощной, привлекательной и влиятельной. Это заявление Владимира Путина стало самым обсуждаемым из того, что говорилось на заседании Совета при президенте по русскому языку. Понятно, что Путин говорил не просто про язык и даже не только про русскую культуру, а про интерес к России как таковой. Подробности...
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Террористы «Исламского государства» приблизились к границам России

От транспорта боевиков остались только обгоревшие остовыФото: пресс-служба МВД Таджикистана
Разгромленные в Сирии исламисты набрались сил в Афганистане и готовят экспансию в СНГ. О такой угрозе предупредил директор ФСБ Александр Бортников после нападения банды боевиков на погранзаставу «Ишхабад» в Таджикистане. Сложившаяся в регионе ситуация несет опасность для России, отмечают эксперты, и теперь Москве придется заниматься борьбой с терроризмом не только на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Есть большая ложь, а есть социология

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
По Сети гуляют «сенсационные» данные социсследования: почти 60 процентов россиян хотят радикальных перемен в стране. Но либеральные социологи, как это часто с ними случается, выдали желаемое за действительное. Подробности...
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Коммунизм – это общество гениев

Сергей Черняховский, философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна. Подробности...
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Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
С одной стороны, НАТО не заинтересовано в членстве Украины. Зачем нести ответственность за действия украинских элит – традиционно неадекватных? С другой стороны, сами украинские власти делают все, чтобы «прогнуться», не требуя ничего взамен. Подробности...
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      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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          • Не езжу на такси

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              Террористы «Исламского государства» приблизились к границам России

              От транспорта боевиков остались только обгоревшие остовы   7 ноября 2019, 14:28
              Фото: пресс-служба МВД Таджикистана
              Текст: Иван Абакумов,
              Анастасия Куликова

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              Разгромленные в Сирии исламисты набрались сил в Афганистане и готовят экспансию в СНГ. О такой угрозе предупредил директор ФСБ Александр Бортников после нападения банды боевиков на погранзаставу «Ишхабад» в Таджикистане. Сложившаяся в регионе ситуация несет опасность для России, отмечают эксперты, и теперь Москве придется заниматься борьбой с терроризмом не только на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии.

              В ночь на среду погранзастава «Ишхабад», расположенная всего в 60 километрах к западу от Душанбе на узбекской границе, подверглась нападению двух десятков вооруженных людей в масках. Об этом сообщил Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, которому подчиняются погранвойска.

              Поначалу боевики захватили у пограничников пять автоматов, но затем они сами попали в окружение и в большинстве своем были уничтожены. Из двух десятков в живых осталось только пятеро – и они пойманы. Со стороны таджикских силовиков двое убиты: пограничник и сотрудник МВД.

              Позже в госкомитете сообщили, что в ходе допроса задержанные назвались боевиками «Исламского государства*». По этой версии, боевики перешли таджикскую границу из уезда Калаи-Зол (Афганистан) еще 3 ноября в районе поселка Кубодиен. Они также сообщили, что планировали теракты в Таджикистане. Уже в четверг в МВД республики заявили, что все боевики были гражданами Таджикистана, причем среди злоумышленников были и женщины.  

              К слову, расстояние от Афганистана до заставы «Ишхабад» на границе с Узбекистаном составляет около 200 км (вдоль русла реки Кафирниган). Четыре автомобиля, на которых прибыли к заставе боевики, были с таджикскими номерами, но не исключено, что диверсанты захватили их по пути. На опубликованных властями снимках видно, что все автомобили сожжены.

              Напомним, что в отличие от афганской, граница Таджикистана с Узбекистаном до сих пор считалась относительно спокойной. Лишь в 2012 году там случилась стычка, в которую вступили даже не боевики, а силовики двух стран. Тогда огонь открыли таджикские пограничники после выдворения с узбекской территории, на которую они перешли самовольно.

              А сама граница между двумя странами составляет 1332 км. В 2009 году в силу вступил договор о делимитации и демаркации участка в 1240 км. Полтора года назад новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал со своим коллегой Эмомали Рахмоном новый договор о делимитации спорных участков, но некоторые из них таковыми остаются до сих пор. Любопытно также и то, что в Ташкенте сложившуюся ситуацию детально комментировать не стали, заявив лишь об изучении обстоятельств дела.

              В то же время в Москве сразу несколько ведомств выразили крайнюю озабоченность случившимся. Так, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что проникающие в союзные государства Центральной Азии террористы представляют серьезную угрозу для России.

              «К сожалению, этот случай показывает, что с этим злом и опасностью необходимо бороться. Причем профилактически, то есть заранее. Нам нельзя дожидаться, когда уже не 20 боевиков, а гораздо больше террористов будет проникать в союзные государства Центральной Азии. Это серьезная угроза для России. Но в первую очередь это угроза для наших центральноазиатских партнеров», – сказал дипломат.

              А в четверг директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в Афганистане растет террористическая активность подразделений «ИГ*», объединенных в так называемый Вилаят Хорасан. «В тесной связи с ним действуют «Джамаат Ансаруллах» и «Исламское движение Восточного Туркестана». Их цель – создание плацдарма для экспансии на пространство СНГ», – пояснил Бортников.

              По его словам, террористы осознают, что разгромлены на территории Сирии и Ирака, поэтому уводят оставшиеся силы за пределы Ближнего Востока. Причем члены семей исламистов, которые приезжают в Россию из южных регионов, часто выступают носителями экстремистской идеологии.

              С Бортниковым согласился и востоковед Дмитрий Верхотуров, предположив, что данную вылазку совершили исламисты, которые вернулись в Таджикистан после боев в Сирии или Афганистане. По его словам, «возможно таким образом они решили о себе заявить». Впрочем, он не исключает, что это был налет контрабандистов, которые «что-то не поделили». Но и сами боевики ИГ могли заниматься обычной контрабандой, так как «одно другому не мешает».

              В свою очередь директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что интересам России подобные атаки не угрожают. «Рассказы о «мягком подбрюшье России» – это сказки из 90-х. Сейчас в том же Таджикистане появился новый хозяин в лице Китая, он там шикарно себя чувствует. Потому пусть таджики и китайцы сами занимаются этими проблемами, лишь бы к нам наркотрафик не шел», – подчеркнул Багдасаров.

              «Китай действительно в последнее время активно занялся проблемой безопасности в Таджикистане, – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД директор Аналитического центра МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев. – Если Пекин решит вмешаться в ситуацию в Таджикистане, это будет первое в истории применение китайских войск за границами Поднебесной. Долгое время китайская армия вообще не могла участвовать в операциях за границей по законам страны. Недавно запрет отменили, но пока такой практики все равно нет».

              Потому такой сценарий крайне маловероятен, добавил Казанцев. Дело в том, что в ШОС действует неформальное распределение обязанностей: Пекин больше занимается экономикой, а Москва – обеспечивает безопасность.

              «Зачем Китаю тратить свои силы там, где Россия говорит, что она это сделает?» – риторически спросил эксперт.

              При этом он напомнил, что в Таджикистане сейчас собрался очень сложный конгломерат террористических группировок. Это и беженцы из Центральной Азии – Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, и уйгуры из Китая, и бывшие жители российского Северного Кавказа. «Причем это настоящие международные террористы. Часть из них воевала на Ближнем Востоке и связана с ИГ. Другая часть – сначала в Афганистане, потом на северо-западе Пакистана, поэтому они, скорее, связаны с «Аль-Каидой», – отметил Казанцев.

              По его словам, в истории уже был момент, когда террористы из этого региона были вытеснены на северо-запад Пакистана. Потом фокус террористической деятельности на несколько лет сместился на Ближний Восток. Но сейчас ИГ в Сирии разгромлено, а из Пакистана террористов вытеснили местные войска.

              В то же время в Афганистане, наоборот, нарастает дестабилизация, и местные террористические группировки готовятся к тому, что после ухода американских войск из этой страны там начнется хаос. В такой ситуации значение российской 201-й военной базы, дислоцированной на территории Таджикистана, вновь возрастает.

              «Исторически сложилось, что российские войска приняли непосредственное участие в окончании гражданской войны в Таджикистане. Затем российские войска защищали границу Таджикистана с Афганистаном. Это было актуально в конце 90-х годов, когда там не было американских войск. Потом был период, когда угроза ослабла из-за действий США, но сейчас все возвращается к прежней ситуации», – подчеркнул эксперт.

              «И на сегодняшний день, в принципе, Россия вместе с Таджикистаном может справиться с угрозой терроризма в регионе. Но этим вопросом придется заниматься так же серьезно, как и борьбой с исламизмом и терроризмом в Сирии», – резюмировал Казанцев.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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