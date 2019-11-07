В ФСБ рассказали о новых зонах нестабильности у границ СНГ

В Афганистане растет террористическая активность запрещенного в России «Исламского государства*», боевики готовят экспансию в СНГ, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Мы фиксируем нарастающую активность подразделений ИГ* в Афганистане, объединенных в так называемый «Вилаят Хорасан». В тесной связи с ним действуют «Джамаат Ансаруллах» и «Исламское движение Восточного Туркестана». Их цель – создание плацдарма для экспансии на пространство СНГ», – цитирует РИА «Новости» Бортникова.

По его словам, террористы осознают, что разгромлены на территории Сирии и Ирака, поэтому уводят оставшиеся силы за пределы Ближнего Востока.

Он отметил, что сейчас боевики создают новые зоны нестабильности в Азии и Африке, а также формируют сети спящих ячеек в Европе.

Глава ФСБ добавил, что особой группой риска для террористов является молодежь. Боевики пытаются привить экстремистскую идеологию с помощью проповедей и лекций в нелегальных религиозных учреждениях.

По словам Бортникова, члены семей исламистов, которые приезжают в Россию с Ближнего Востока, часто выступают носителями экстремистской идеологии.

«На данный момент женщин и детей, являющихся родственниками боевиков только из числа граждан России, находящихся на Ближнем Востоке или убывших оттуда, и в отношении которых располагаем установочными данными, насчитывается порядка двух тысяч», – сказал он.

Бортников отметил, что главари банд рассматривают их как террористов-смертников, пропагандистов и вербовщиков. По его словам, родственники боевиков обычно попадают в Россию через гуманитарные коридоры. Сами террористы в основном следуют по каналам нелегальной миграции.

Ранее на таджикских пограничников напали афганские исламисты. Они признались, что планировали совершить теракты.

Также сообщалось, что на границе Афганистана и Таджикистана скопилось несколько тысяч боевиков.