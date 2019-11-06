Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана

«В Узбекистан и Таджикистан вернулось немало исламистов, у которых есть опыт боевых действий в Сирии и Афганистане. И таким образом они решили о себе заявить», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Дмитрий Верхотуров, комментируя нападение вооруженных лиц на погранзаставу на таджикско-узбекской границе, в результате которой было уничтожено 15 боевиков.

«На границе Таджикистана и Узбекистана после развала СССР всегда была сложная ситуация. Кроме того, во времена президентства Ислама Каримова граница была заминирована. Но при новом президенте Узбекистана Шавкате Мирзиёеве началось некоторое послабление пограничного режима, и отношения между Ташкентом и Душанбе пошли на улучшение», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Эксперт добавил, что в предыдущие годы из-за неурегулированных участков таджикско-узбекской границы в некоторых районах нередко случались столкновения между местными жителями. «Там было создано много анклавов, был бандитизм и контрабанда наркотиков. Но уже при Мирзиёеве столкновений не было», – пояснил Багдасаров.

В то же время востоковед Дмитрий Верхотуров заявил газете ВЗГЛЯД, что на таджикских пограничников, скорее всего, напали представители ИГИЛ*, которые таким образом решили заявить о себе в этом регионе.

«Есть целый спектр возможных вариантов. Столкновение может быть вызвано контрабандой – то есть контрабандисты что-то не поделили. Но, скорее всего, это представители новой исламистской группировки или даже ячейка террористов из ИГИЛ, которые таким образом решили о себе заявить», – сказал Верхотуров.

По его словам, в обеих странах есть немало исламистов с опытом боевых действий в Сирии и Афганистане, которые «могли вернуться к себе домой» и продолжить исламистскую деятельность. «В любом случае представители Ташкента и Душанбе должны серьезно разобраться в этом вопросе», – заключил Верхотуров.

При этом Багдасаров отметил, что для России подобного рода конфликты не являются прямой угрозой. Единственное, что должно серьезно беспокоить Москву, – это контрабанда наркотиков.

«А так нам в это вмешиваться точно не надо. Вообще рассказы о «мягком подбрюшье России» – это сказки из 90-х годов. Сейчас в том же Таджикистане появился новый хозяин в лице Китая, который там шикарно себя чувствует. Потому пусть сами занимаются этими проблемами, лишь бы к нам наркотрафик не шел», – подчеркнул Багдасаров.

Ранее стало известно, что погранзастава на таджикско-узбекской границе подверглась вооруженному нападению. Об этом сообщили в пограничных войсках Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

По данным силовиков, на погранзаставу напали 20 боевиков: 15 из них были уничтожены, а пятеро задержаны. При этом со стороны Таджикистана погибли двое силовиков – солдат пограничных войск и сотрудник МВД.

Позже госкомитет нацбезопасности Таджикистана сообщил, что нападавшие были боевиками ИГИЛ, которые планировали теракты на территории республики.

«Во время следственных действий и допроса задержанных выяснилось, что вооруженная террористическая группировка, вечером 6 ноября совершившая атаку на погранзаставу № 4 «Ишкобод» пограничного отряда «Султонобод», ночью 3 ноября 2019 года незаконно пересекла афганско-таджикскую границу из уезда Калаи Зол (Афганистан) по специальному приказу», – передает агентство «Sputnik Таджикистан».

В свою очередь в пограничной службе Узбекистана заявили, что следственная группа начала расследование инцидента.

Напомним, протяженность границы между двумя странами составляет 1332 км. В 2009 году в силу вступил договор о делимитации и демаркации участка в 1240 км. При этом порядка 93 км остались спорными.