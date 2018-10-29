Гигантская советская стройка снимает угрозу войны в Средней Азии

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16 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 19:15  |  vz.ru
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Повлияет ли скандал между Сечиным и независимыми АЗС на цену бензина

Заморозка цен на бензин привела к схватка Сечина с независимыми АЗС Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
Между независимыми АЗС и нефтяниками разгорелся настоящий скандал. Первые обвиняют вторых в создании искусственного дефицита и росте цен в ряде регионов. В ответ глава «Роснефти» нашел признаки монополизма у независимых АЗС. Для кого и с какой целью устроили этот спектакль игроки топливного рынка?  Подробности...
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Православный раскол довел Порошенко до истерики

Порошенко выпрашивал у Фанара «единую независимую церковь», но получает явно не тоФото: Lefteris Pitarakis/AP/ТАСС
Глава киевской светской власти Петр Порошенко сорвался на крик, когда говорил с митрополитом Онуфрием, главой единственной признанной церкви Украины – УПЦ МП. Непочтительное поведение президента понятно: православные явно не идут у него на поводу. Но и с устроителями «украинской автокефалии» из стамбульского района Фанар у Порошенко не все гладко. Что может получить Киев вместо желаемой «единой поместной украинской церкви»? Подробности...
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Россия дозрела до сексуального просвещения в школах

То, что идея секс-просвета в школах непопулярна в России, – мифФото: Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 40% граждан РФ считают сексуальное просвещение детей за школьной партой «скорее необходимой», а 24% – «определенно необходимой» мерой. Категорически против этого выступают только 12%, еще 15% такую идею «скорее не поддерживают». Как нужно понимать эти цифры? Означают ли они, что наше общество готово пойти по пути Западной Европы? А если да, как далеко мы способны зайти? Подробности...
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Нужно ли России перекрывать Украине Азовское море

Украинские власти просто используют неопределенный статус Крыма и Керченского пролива в международных отношениях, чтобы устраивать провокации в Азовском мореФото: navy.mil.gov.ua
Россия может принять меры для защиты интересов своих мореплавателей в Азовском море, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередной виток кризиса в российско-украинских отношениях. Российские сенаторы пошли дальше и пригрозили перекрыть Азовское море для украинских судов. Стоит ли Москве идти на столь резкий шаг? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Катитесь к чёрту с вашим половым воспитанием

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Казалось бы, давно пора зарубить на носу: что-то предлагают – беги. Получить «выгодную кредитную линию» в банке? Беги: это смертушка твоя ходит. Вот взять половое воспитание. Кто им займется? Специалисты, конечно. Те, у кого болит. Подробности...
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Есть места и получше вашего рая

Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Если вдруг Россия поднимется в рейтинге медицинских услуг, городской среды или качества дорог, о них появятся критические размышления. Потому что, если Россия поднимается в каком-то рейтинге, вероятно, с рейтингом что-то не так. Подробности...
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России необходимо производство, а не налоги для богатых

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Российская экономика, и без того сталкивающаяся с санкционным давлением, при темпах роста в 1-2% в год сможет порадовать своих граждан разве что новостью «зато у соседа корова издохла» – «зато богачам налоги повысили». Что же делать? Подробности...
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          Гигантская советская стройка снимает угрозу войны в Средней Азии

          Рогунская ГЭС будет иметь самую высокую плотину в мире   16 ноября 2018, 17:20
          Фото: Euronews (на русском)/YouTube
          Текст: Алексей Анпилогов

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          Уникальный энергетический объект введен в строй в Таджикистане. Рогунская ГЭС, которая строилась более сорока лет, начинает свою работу. Еще несколько лет назад руководство Узбекистана заявляло об угрозе войны из-за строительства этой ГЭС. Что и как изменилось с тех пор – и почему эта стройка имеет колоссальное значение в том числе для России?

          Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал старт работе первого агрегата Рогунской ГЭС, которая после полного ввода всех шести агрегатов станет крупнейшей гидроэлектростанцией в Средней Азии.

          Строительство Рогунской ГЭС шло с перерывами более 40 лет – первые работы на ее водохранилище были начаты еще в 1976 году, а в 1993 году стройка была остановлена. Вновь станцию начали строить только в 2004 году, но впоследствии стройка несколько раз снова замирала – в основном из-за открыто враждебной позиции соседнего Узбекистана. Но даже сегодняшним днем одна из самых крупных строек в среднеазиатской энергетике отнюдь не завершится. По плану ввод в эксплуатацию всех шести гидроагрегатов запланирован только на декабрь 2024 года, а полностью водохранилище Рогунской ГЭС будет заполнено водой лишь к 2032 году.

          Такой длительный срок постепенного ввода новой ГЭС в эксплуатацию отнюдь не случаен. Ведь всего лишь пять лет тому назад планы постройки Рогунской ГЭС чуть ли не напрямую увязывались с большой войной в Средней Азии, которая вполне могла начаться из-за дефицита водных ресурсов.

          Вода как главная ценность

          Баланс водных ресурсов, который практически полностью определяется двумя крупнейшими реками региона Амударьей и Сырдарьей и их притоками, является для Средней Азии одним из центральных вопросов. Стремительно растущее население региона выдвигает все возрастающие требования к использованию пресной воды для целей сельского хозяйства. И в первую очередь для поддержания и увеличения площади орошаемых земель, на которых только и возможно заниматься растениеводством в условиях засушливого климата Средней Азии.

          Вторым вопросом, который успешно и последовательно решается за счет водных ресурсов региона, является дефицит электроэнергии. Здесь также определяющую роль играет рост населения. Даже при весьма скромном уровне жизни жителей Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других среднеазиатских стран общее увеличение численности населения задает растущие требования по производству электроэнергии.

          При этом задачи использования воды для целей орошения в сельском хозяйстве часто вступают в прямое противоречие с энергетическими потребностями. Так, в частности, максимум производства электроэнергии в регионе – это осенние и зимние месяцы, с ноября по февраль, с холодной погодой и длинными ночами. В то время как пик использования воды для целей орошения – это первая половина сельскохозяйственного сезона, который в общем случае длится с марта по октябрь. В силу этого факта спуск воды из водохранилища через агрегаты ГЭС – это всегда компромисс, ведь «поймать» эту воду где-то внизу и сохранить ее до оросительного сезона – практически неподъемная задача.

          Кроме того, заполнение водой водохранилища крупной ГЭС – это всегда отбор воды в реке ниже по течению от плотины. Плотина Рогунской ГЭС по проекту должна образовать крупное Рогунское водохранилище с полным объемом в 13,3 км³. Только на его заполнение, без учета последующего испарения влаги с увеличившейся водной поверхности, надо было бы затратить около 60% годового стока всей реки Вахш, на котором оно расположено.

          Именно поэтому заполнение водой Рогунского водохранилища в рамках новых договоренностей между странами растягивают на долгие 15 лет. Только в этом случае можно свести водный баланс, не оставив без воды расположенные ниже по течению сельхозугодья в Узбекистане и Туркменистане.

          Трудный компромисс

          Стоит отметить, что еще совсем недавно такое определенное будущее казалось для Рогунской ГЭС лишь несбыточной мечтой. Широко известна фраза покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, прокомментировавшего в 2015 году постройку ГЭС в Киргизии и Таджикистане, когда он заявил, что водно-энергетические проблемы в Средней Азии в будущем «могут усугубиться до такой степени, что вызовут не только серьезное противостояние, но даже войны».

          При этом Узбекистан во времена президентства Каримова фактически ввел одностороннюю блокаду Таджикистана – в первую очередь железнодорожную и энергетическую. Ташкент всячески препятствовал участию иностранных подрядчиков (в первую очередь российских) в постройке Рогунской ГЭС – прекрасно понимая, что без внешнего участия Таджикистан никак не может построить такого рода масштабный проект.

          Однако со смертью Каримова стало ясно, что старая стратегия «держать и не пущать», которую Узбекистан последовательно проводил в отношении Таджикистана и частично Киргизии все постсоветские годы, уже не действует. Новым руководством страны в лице президента Шавката Мирзиеева было объявлено о радикальной смене курса по отношению к ближайшим соседям Узбекистана.

          9–10 марта 2018 года Шавкат Мирзиеев посетил Таджикистан с государственным визитом и встретился с президентом Эмомали Рахмоном. В ходе переговоров было принято совместное заявление президентов, решены несколько спорных опросов об отдельных участках узбекско-таджикской границы, подписано соглашение о взаимных поездках граждан двух стран. В числе 25 принятых документов был и проект достройки Рогунской ГЭС, согласованный с учетом интересов Узбекистана и Таджикистана.

          Уникальная плотина

          Рогунская плотина с проектной высотой в 335 метров должна стать самым высоким гидротехническим сооружением в мире. Установленные на ней шесть агрегатов мощностью по 600 МВт каждый сделают эту ГЭС самой большой гидроэлектростанцией в Средней Азии (3600 МВт) и 30-й по мощности в мире.

          Для Таджикистана Рогунская ГЭС означает практически удвоение производства электроэнергии. До сих пор расположенная ниже по течению Вахша и тоже принадлежащая Таджикистану Нурекская ГЭС (мощностью в 3000 МВт) отвечала за 75% производства электроэнергии в стране.

          Кроме вопроса энергоснабжения, Рогунская плотина должна решить и давнишнюю проблему Нурекской ГЭС – заиливание ее водохранилища. За более чем сорокалетнюю историю эксплуатации этой станции мутные воды Вахша, в которых глинистые частицы присутствуют практически постоянно, принесли в Нурекское водохранилище уже несколько кубических километров иловых отложений. Заиливание водохранилища Нурекской ГЭС, по разным оценкам, составляет на сегодняшний день около 40%. Экспертами указывалось, что продолжение этого процесса могло в перспективе привести к заиливанию водоприемников гидроагрегатов Нурекской ГЭС, после чего станция потеряла бы свою эффективность уже в ближайшие 20–30 лет. Теперь же, с пуском Рогунской ГЭС, вопрос ила не будет стоять перед каскадом ГЭС на реке Вахш еще доброе столетие.

          Получит свою выгоду от постройки Рогунской ГЭС и Узбекистан. Наличие двух крупных водохранилищ позволит Таджикистану более разумно управлять каскадом гидроэлектростанций на Вахше, подстраивая выдачу воды под нужды сельского хозяйства Узбекистана. Ну а Ташкент вполне сможет еще и заработать на транзите электроэнергии из Таджикистана в Казахстан и на юг российской Сибири.

          Как теперь становится очевидно, полученный компромисс гораздо лучше «ссоры и войны», на основе которой строились взаимоотношения двух среднеазиатских стран в прошлом.

          Российские компании – тоже одни из выгодополучателей будущей достройки Рогунской ГЭС. Ведь в постройке гидроэлектростанции Россия принимает самое активное участие, поставляя туда все гидрооборудование, участвуя в постройке строительной части и отвечая за все научно-изыскательские и проектные работы.

          Хотя для России мир в Средней Азии – это самоцель. И прекрасно, что одна из неоконченных больших строек СССР и через 25 лет после своей вынужденной остановки смогла взлететь настоящей птицей Феникс, показав путь мира и благополучия для, казалось бы, непримиримых в прошлом врагов.


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