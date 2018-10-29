Запущена самая высокая в мире ГЭС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил самую высокую в мире Рогунскую гидроэлектростанцию.

Рахмон на торжественной церемонии сдал в эксплуатацию ЛЭП «Душанбе – Оби гарм», соединившую ГЭС с энергетической системой Таджикистана и запустил первый агрегат станции, сообщает Sputnik Таджикистан.

В церемонии приняли участие строители, инженеры, ветераны труда, дипломаты и делегации из России, Узбекистана, Кыргызстана, Афганистана, Италии, представители международных организаций, журналисты.

Подготовительные работы по строительтсву Рогунской ГЭС начались в 1976 году, она является самым большим долгостроем Таджикистана. В 1991 году строительство остановили.

В 2007 году власти страны сообщили, что продолжат возведение ГЭС.

После полного ввода в эксплуатацию она станет самой крупной электростанцией в Центральной Азии и самой высокой в мире. Высота плотины составит 335 метров, отмечает Euronews.

Проектная мощность Рогунской ГЭС – 3,6 тыс. мегаватт. С 2008 года на проект было потрачено свыше 1,5 млрд долларов.