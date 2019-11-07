Среди напавших на погранпост в Таджикистане оказались женщины

Все напавшие на пограничный пост «Ишхабад» на таджикско-узбекской границе боевики были гражданами Таджикистана, среди них были женщины, сообщил пресс-секретарь МВД республики Умарджон Эмомали.

Эмомали сообщил, что в данный момент генпрокуратура республики «проводит расследование по данному делу», личности боевиков, как ожидается, будут подтверждены в четверг, передает «Sputnik Таджикистан».

Он подтвердил, что среди убитых и задержанных было несколько женщин.

Говоря о работе спецслужб Таджикистана, представитель ведомства отметил, что все силовые подразделения приведены в 50% повышенной боевой готовности.

Напомним, на погранзаставу в Таджикистане напали 20 вооруженных людей в масках. Погибли двое силовиков – солдат пограничных войск и сотрудник МВД. Позже сообщалось, что нападение могли совершить афганские исламисты.

Отметим, что протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1 тыс. 332 км. В 2009 году в силу вступил договор о делимитации и демаркации участка в 1 тыс. 240 км. При этом порядка 93 км остались спорными.

В комментарии газете ВЗГЛЯД востоковед Дмитрий Верхотуров заявил, что «в Узбекистан и Таджикистан вернулось немало исламистов, у которых есть опыт боевых действий в Сирии и Афганистане».

Между тем директор ФСБ России Александр Бортников заявил в четверг, что в Афганистане растет террористическая активность запрещенной в России организации «Исламское государство*».