Будущий председатель ЕК призвала Европу «говорить языком силы»

Европа должна научиться говорить языком силы, в том числе в сфере политики безопасности, заявила будущий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра.

«Европа должна также научиться говорить языком силы. Во-первых, это означает наращивание собственных мускулов – там, где мы долгое время могли рассчитывать на других, например в политике безопасности», – заявила фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Ранее сообщалось об опасениях стран Запада в связи с изменениями баланса сил в Европе из-за укрепления Союзного государства России и Белоруссии.