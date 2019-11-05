Запад испугался изменения баланса сил в Европе из-за союза России и Белоруссии

Страны Запада опасаются, что в Европе может измениться баланс сил из-за укрепления Союзного государства России и Белоруссии, пишет The Wall Street Journal Уолл.

«Ситуация серьезна в том плане, что Россия, возможно, попытается вынудить их объединиться. На них оказывают нажим, и настало время для ЕС, для Польши и для других стран поддержать их суверенитет», – приводятся в статье слова министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. Он выразил мнение, что в Белоруссии необходимы реформы, но сейчас «следует уделить внимание более серьезным вопросам», передает ТАСС.

Также приводятся слова экс-помощника министра обороны США Александра Вершбоу, который заявил, что «никто не питает иллюзий» по поводу того, что власти Белоруссии пойдут тем же курсом, что и Украина с Грузией.

«Однако, если они (власти Белоруссии) хоть как-то затруднят расчеты России и если они действительно окажут материальную и политическую поддержку украинскому суверенитету, то это будет отнюдь не мелким вопросом», – заявило издание Вершбоу.

Он призвал страны Запада «проявлять осторожность и не создавать впечатления о слишком тесных связях» с Белоруссией. Вершбоу полагает, что это может привести к результатам, «обратным желаемым», а также вызовет «жесткую реакцию России».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства и расколу отношений России и Белоруссии.