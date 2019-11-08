СМИ в Польше назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»

Журналист польского издания Wpost Якуб Мельник в статье «Макрон – полезный идиот Кремля» раскритиковал заявление президента Франции о «смерти мозга» НАТО.

Якуб Мельник пишет, что Макрон призывает союзников по альянсу не надеяться на США, при этом сам не планирует помогать им в критической ситуации. По мнению автора статьи, Франции не угрожает военное нападение, однако с ним могут столкнуться страны восточного фланга: Польша, Литва, Латвия, Румыния и Эстония, при этом кто может «напасть» на них, не уточняется, передает РИА «Новости».

«Дипломатическая беспомощность и нерешительность в военной сфере стали основными причинами вспышки кровавой войны в Югославии в 1990-е годы, которую удалось остановить лишь после вмешательства американцев (чтобы европейские союзники могли сохранить лицо, оно осуществлялось под вывеской НАТО)», – пишет Мельник.

Корреспондент неоднократно резко высказывается в адрес французского президента, называя его «позером», который распускает хвост, чтобы отвлечь внимание от собственных недостатков. Мельник полагает, что французский президент довольно часто жалуется на обделенность в международной политике, поэтому ему можно дать шанс «выплакаться на публике».

Напомним, 7 ноября французский лидер заявил о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координации внутри альянса. При этом он назвал немыслимым, что Россия считается «первоначальным врагом» военного блока после прекращения действия Варшавского договора.

Официальный представитель МИД России отметила, что оценка Макрона полностью отражает сложившуюся ситуацию, а также увидела подтверждение «смерти мозга» НАТО в реакции генсека организации на позицию президента Франции.

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