Победитель «Лидеров России» стал председателем комитета цифрового развития Курской области

Победитель конкурса «Лидеры России» Вячеслав Берзин назначен на должность председателя комитета цифрового развития и связи Курской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Роман Старовойт.

«Конкурс «Лидеры России» позволил мне по-другому взглянуть на себя, открыл новые для меня сферы применения накопленных знаний и навыков. Победа придала силы для дальнейшего саморазвития и совершенствования. А главное – этот конкурс дал мне возможность применить свой опыт на новой должности в сфере государственного управления. И я постараюсь оправдать оказанное доверие», – сказал Берзин, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Вячеслав Берзин родился в 1979 году в Москве в семье инженеров. Закончил Московский инженерно-физический институт с красным дипломом, сейчас обучается по программе Executive MBA, РАНХИГС и Kingston University.

Ранее он занимал должность начальника управления информационных технологий АО «Зарубежнефть» (Москва). Его опыт работы в сфере ИТ более 20 лет, 15 из которых на руководящих должностях. Кроме того, Берзин является лауреатом конкурса «Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере образования.

Напомним, за два года более 150 «Лидеров России» были назначены на высокие позиции.

4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России».

В итоге на конкурс поступило свыше 233 тыс. заявок.

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