Песков прокомментировал сообщения о переносе саммита АТЭС в США

Москва не получала приглашений на якобы запланированный в США январский саммит АТЭС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, никаких обращений к нам не было на этот счет. Мы видели сообщения в СМИ, но ничего не было (обращений по официальным каналам)», – сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о возможном проведении саммита АТЭС в США в январе.

По словам Пескова, нельзя сказать, будет ли Владимир Путин принимать участие в саммите, так как «пока не было никаких официальных объявлений», передает РИА «Новости».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американский высокопоставленный источник сообщило, что США и Чили обсуждают возможность совместного проведения саммита АТЭС в США.

Власти Чили вынуждены были отменить проведение саммита АТЭС в ноябре и климатического форума COP25 в декабре в связи с массовыми акциями протеста, которые проходят в стране и часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией.

В октябре сообщилось, что президент Владимир Путин не собирался приезжать на саммит, но вместо него страну должно было представить другое лицо.