Погромщики в Чили сорвали сделку США и Китая

Не успел Кремль заявить о том, что Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Сантьяго, как президент Чили Себастьян Пиньера заявил об его отмене. Причиной стал, конечно же, не российский президент — чилийский руководитель понял, что не сумеет до 16 ноября справиться с беспорядками, которые бушуют в Сантьяго с середины октября. На саммите должно было быть принято важное для всего мира решение.

Утром в среду Кремль сообщил, что Владимир Путин не поедет на саммит стран АТЭС в Чили, намеченный на 16-17 ноября, но при этом посетит Бразилию, где почти накануне пройдет саммит БРИКС. На встрече в Сантьяго Россия будет представлена на другом, тоже высоком уровне, сказали в Кремле – понятно, что имелся в виду премьер-министр Медведев.

Но прошло несколько часов, и президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС из-за продолжающихся в Сантьяго уже вторую неделю беспорядков, вызванных повышением цен на проезд в метро: «Когда отец сталкивается с проблемами, он должен отдавать приоритет семье, президент также должен всегда ставить интересы сограждан превыше всего».

Решение Пиньера не только неожиданное, но и беспрецедентное – саммиты АТЭС проходят ежегодно уже 30 лет и ни разу не отменялись. Более того – они стали одной из двух главных международных встреч года. До 2008 года они вообще были единственной площадкой, где ежегодно могли пересечься лидеры России, США и Китая, потому что все три страны входят в число тех двух десятков тихоокеанских государств, которые собираются на АТЭС.

Из крупных стран, входящих в мировую «Большую двадцатку», в АТЭС входят еще пять: Япония, Южная Корея, Канада, Австралия и Индонезия. То есть АТЭС объединяет 8 из 20 крупнейших мировых экономик и его ежегодные саммиты служат удобной площадкой в том числе и для двухсторонних встреч мировых лидеров.

Россия принимала саммит АТЭС лишь однажды — в 2012 году во Владивостоке. А та же Чили должна была проводить его уже второй раз (в прошлый раз в 2004 году приезжал Владимир Путин). Теперь получается, что в следующий раз лидеры АТЭС смогут встретится только в следующем году в Малайзии (конкретное время должно было быть согласованно на саммите в Чили), если, конечно, страны-участники не договорятся провести отмененный Пиньерой саммит в какую-то другую страну региона. Пусть он пройдет и чуть позже, но все-таки даже на подготовку такого мероприятия в авральном режиме нужно не меньше месяца.

Сейчас, вероятно, начнется соревнование между великими и не очень державами за право прийти на выручку Чили – свою территорию может, например, предложить Китай.

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Потому что главным событием на саммите АТЭС в этом году должна была стать встреча Си Цзиньпина и Трампа. Там две страны готовились поставить если не точку, то хотя бы паузу в торговой войне. Переговоры по двухстороннему торговому соглашению идут полным ходом и вероятность заключения сделки (пускай даже и не всеобъемлющей и постоянной, но временной и снимающей часть разногласий) сейчас очень велика. Следующий международный саммит, на котором пересекутся Трамп и Си пройдет только через год, когда состоится встреча «Большой двадцатки» в Эр Рияде. Но это будет уже после выборов в США. Да и ждать столько времени ни в интересах ни Вашингтона, ни Пекина.

Собственно говоря, именно с появлением в 2008 году «Большой двадцатки», саммиты АТЭС утратили свою уникальность. Теперь увидеть в одном месте в одно время президентов России, Китая и США можно не только на встречах лидеров стран организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Отчасти поэтому Владимир Путин и стал порой пропускать саммиты АТЭС – его не было на встрече 2015 года в Маниле, не посетил он и прошлогодний саммит в Папуа Новой Гвинее. А обоих случаях Россию представлял премьер-министр Медведев.

При этом понятно, что решение о том, участвовать или не участвовать в саммите в Сантьяго, Путин принимает в зависимости от обстоятельств ближе к самому мероприятию. Не случайно к встрече в Чили был подверстан и саммит БРИКС, который планируется на 13-14 ноября в Бразилии.

На решение Путина отказаться от участия в саммите в Сантьяго, конечно, могло повлиять и то, что его центральным событием должна была стать встреча Трампа и Си. Отдельной российско-американской встречи в верхах не планировалось, да и на фоне начала импичмента она сейчас для Трампа просто опасна. Но главным мотивом при принятии решения Путиным было все-таки другое - саммит в Бразилиа сейчас куда важней, чем встречи в Сантьяго.

О том же, чтобы не поехать на саммит в Бразилию, не могло быть и речи: на ежегодных встречах в верхах стран БРИКС (они проходят с 2009 года) Россия всегда представлена на высшем уровне. Потому что БРИКС — это в первую очередь российско-китайско-индийский клуб, да и остальные первые лица никогда не отказывались от личного участия.

К тому же, нынешняя встреча в Бразилии станет первой для Жаира Болсонару – нового бразильского президента, который хотя и пришел к власти как правый популист и сторонник сближения с США, вовсе не намерен рвать связи с Китаем и отказываться от сотрудничества с Россией. Хотя Путин уже встречался с Болсонару, детально обсудить различные двухсторонние и международные вопросы они смогут впервые.

Не говоря уже о том, что на встрече в Бразилии будут присутствовать не только лидеры стран «пятерки». Часто во время саммита проходят еще и заседания с участием руководителей соседних с принимающей страной государств, да и стран, входящих в региональные объединения (так было, в частности, и во время предыдущего бразильского саммита БРИКС в 2014-м). Так что не исключено, что в Бразилиа Владимир Путин сможет увидеться и с Себастьяном Пиньерой – чилийским президентом, сорвавшим саммит АТЭС.