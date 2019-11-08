ВЦИОМ: Оказывать содействие полицейским готовы 87% россиян

Сообщить полицейскому подробности ситуации, очевидцем которой они стали, готовы 87% россиян; еще 72% согласны стать понятыми, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Еще 68% готовы сообщить информацию о поведении третьего лица, заинтересовавшего стражей порядка. Принять участие в задержании правонарушителя готовы 55% россиян, а поучаствовать в охране общественного порядка – 47%. Таким образом, россияне в большинстве случаев готовы оказывать содействие сотрудникам полиции, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Также снизилось число россиян, наблюдающих нарушение прав человека со стороны сотрудников полиции: 16% сейчас против 34% а 2009 году. Это рекордно низкое значение за все время мониторинга.

При этом чаще россияне жалуются на грубость (8%) сотрудников полиции. Также на 5 п.п. за три года снизилась доля россиян, которым довелось наблюдать использование служебного положения в личных целях: только 3% опрошенных сообщили об этом в 2019году. Не доводилось сталкиваться с действиями полиции, нарушающими права человека 83% респондентов (против 62% в 2009году).

«В ходе многолетних исследований отношения нашего общества к полиции мы зафиксировали серьезные изменения: образ полицейского в глазах россиян приобретает скорее положительные черты, все больше граждан декларируют готовность помогать полицейским в случае необходимости. Все больше россиян взаимодействуют со своими участковыми, и среди них положительные оценки работы всей полиции выше. Все меньше фиксируются случаев нарушения прав граждан со стороны полиции. Трансформация органов МВД продолжается и идёт, как видим, в правильном направлении», – говорит генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Опрос проведет 1 ноября посредством телефонного интервью среди 1,8 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее более половины россиян сообщили о доверии сотрудникам полиции в своем регионе.