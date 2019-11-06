Россияне рассказали об отношении к полиции

Более половины россиян сообщили о доверии сотрудникам полиции в своем регионе, следует из результатов опроса Всероссийского центрп изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сотрудникам полиции своего региона доверяют 54% респондентов. Наиболее высокие показатели доверия у полиции на транспорте – 66%. Сотрудникам дежурной части доверяют 63% граждан, участковым инспекторам – 59%, инспекторам по делам несовершеннолетних – 57%, работников уголовного розыска – 55%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Треть россиян (36%) положительно оценивают работу полиции в их регионе, еще почти половина – средне (47%). Таким образом за последние 10 лет индекс оценок работы полиции вырос на 13 п. и достиг 54 пунктов.

Образ полицейского, сложившийся в сознании россиян, скорее положительный. Выбирая из нескольких пар противоположных по значению характеристик, наши соотечественники видят типичного российского полицейского как опрятного (77%), сильного и крепкого (56%), вежливого (55%), готового помочь (55%), храброго (54%) и работящего (54%) человека.

Опрос проведен 1 ноября посредством телефонного интервью среди 1,8 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Индекс оценки работы полиции показывает, как россияне оценивают работу полиции в своем регионе. Чем выше значение индекса, тем выше оценки работы полиции. Индекс строится на основе вопроса: «Как Вы в целом оцениваете работу полиции в Вашем регионе?» путем суммирования ответов. Ответу «очень хорошо» присваивается коэффициент 1, ответу «хорошо» коэффициент 0,75, ответу «средне» коэффициент 0,5, ответу «плохо» коэффициент 0,25, ответу «очень плохо» коэффициент 0. Индекс измеряется в пунктах и может принимать значение от 0 до 100.