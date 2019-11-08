Нефть подешевела на торговой неопределенности и росте запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются на фоне неопределенности в перспективах торговой договоренности между Вашингтоном и Пекином, а также в свете роста запасов сырья в США.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,24% – до 62,14 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,42% – до 56,91 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. Однако никаких точных сроков или деталей соглашения так и не было озвучено, поэтому трейдеры предпочитают сохранять осторожность.