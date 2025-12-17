МВД России обнаружило 6,5 тыс. сайтов с информацией о наркотиках

Tекст: Ольга Иванова

В ходе операции «Чистое поколение – 2025» МВД РФ выявило более 6,5 тыс. интернет-ресурсов, распространявших запрещённую информацию о наркотиках, передает РИА «Новости». Согласно сообщению пресс-службы ведомства, свои выводы МВД сделало по итогам межведомственной комплексной оперативно-профилактической работы.

«Сотрудниками ОВД установлено 6 567 интернет-ресурсов, через которые велось распространение запрещенной информации о наркотиках. Сведения о выявленных интернет-ресурсах направлены в Роскомнадзор для их дальнейшей идентификации и блокировки», – сообщили в ведомстве.

Операция «Чистое поколение – 2025» проходит при участии Минздрава, Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. Ее цель – профилактика правонарушений, предупреждение наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, а также выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков.

Участники операции также занимаются информированием населения о последствиях употребления наркотиков и ответственности за нарушения в этой сфере. Подобные мероприятия способствуют повышению уровня безопасности молодежи в интернете и вне его.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские пограничники и таможенники задержали крупную партию кокаина из Перу стоимостью более 1,5 млрд рублей, которая предназначалась для отправки в Европейский союз. В Петербурге сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку контрабанды кокаина, обнаружив тайник с запрещенным веществом при досмотре судна из Латвии.