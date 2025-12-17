Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.0 комментариев
МВД России обнаружило 6,5 тыс. сайтов с информацией о наркотиках
Сотрудники МВД РФ обнаружили 6 567 интернет-ресурсов, которые использовались для распространения запрещенной информации о наркотиках.
В ходе операции «Чистое поколение – 2025» МВД РФ выявило более 6,5 тыс. интернет-ресурсов, распространявших запрещённую информацию о наркотиках, передает РИА «Новости». Согласно сообщению пресс-службы ведомства, свои выводы МВД сделало по итогам межведомственной комплексной оперативно-профилактической работы.
«Сотрудниками ОВД установлено 6 567 интернет-ресурсов, через которые велось распространение запрещенной информации о наркотиках. Сведения о выявленных интернет-ресурсах направлены в Роскомнадзор для их дальнейшей идентификации и блокировки», – сообщили в ведомстве.
Операция «Чистое поколение – 2025» проходит при участии Минздрава, Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. Ее цель – профилактика правонарушений, предупреждение наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, а также выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков.
Участники операции также занимаются информированием населения о последствиях употребления наркотиков и ответственности за нарушения в этой сфере. Подобные мероприятия способствуют повышению уровня безопасности молодежи в интернете и вне его.
