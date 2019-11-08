Определены сроки сдачи под монтаж первого объекта для «Ангары» на Восточном

Первый объект стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара» на космодроме Восточный будет передан для монтажа оборудования в декабре, с опережением графика на шесть-восемь месяцев, заявил глава филиала ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» Игорь Оленичев.

«На шесть-восемь месяцев идет опережение на технологическом блоке кислорода и азота. Это достигается за счет использования высокомарочного бетона, у которого срок набора прочности снижен с 28 до 10 суток. Кроме того, работы ведутся круглосуточно, подвозится горячее питание», – передает РИА «Новости» слова Оленичева.

По его словам, передать эту площадку под монтаж технологического оборудования планируют 12 декабря, на остальных площадках работы «проводятся в плановом режиме».

«На данный момент площадка включает строительство 31 объекта крупного и до 101 объекта различных сооружений. На данный момент на площадке работает 1200 человек, 140 единиц техники. Планово работаем на объекте командный пункт, пункт подготовки газов, площадка хранения кислорода и азота и сам стартовый стол», – сказал Оленичев.

Он добавил, что на стартовом столе под «Ангару» «вынуто грунтов 500 тыс. кубов, в плане 800 тыс. кубов».

Напомним, в сентябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин по итогам рабочей поездки на дальневосточный космодром заявил, что первый запуск «Ангары» с Восточного должен состояться в конце лета 2023 года.

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