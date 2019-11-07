В НАСА решили открыть капсулу образцов лунного грунта 1972 года

Ученые НАСА распечатали капсулу с образцами лунного грунта, доставленную на Землю в 1972 году в ходе миссии «Аполлон-17», сообщили в американском агентстве.

«Ученые НАСА открыли (капсулу) с образцами камней и грунта Луны, доставленную на Землю миссией «Аполлон-17», чистейшие образцы камней и реголита эры «Аполлон» были распечатаны впервые за более чем 40 лет», – передает РИА «Новости» сообщение НАСА.

Образы хранились в лаборатории лунного грунта при Космическом центре имени Джонсона в Техасе. Забор грунта в 60-сантиметровую трубку был осуществлен с помощью вертикального бурения, благодаря чему удалось сохранить нетронутой последовательность слоев лунного грунта.

«Открытие этих образцов сделает возможными новые научные открытия о Луне и позволит новому поколению ученых отработать технологии для лучшего анализа данных, которые будут получены астронавтами в ходе (будущих) миссий «Артемида», – заявил представитель Космического центра имени Джонсона Фрэнсис МакКубин.

«Сегодня мы можем производить измерения, которые были невозможны во время программы «Аполлон», – рассказала научный сотрудник НАСА Сара Нобл.

Планируется, что в январе будет открыт еще один запечатанный более сорока лет образец с Луны. Предполагается, что распечатанная капсула с образцами в течение нескольких месяцев будет изучаться специалистами Лаборатории лунного грунта, после чего ее содержимое передадут различным группам ученых НАСА для научных исследований.

Напомним, в октябре 2018 года Добытый советским аппаратом кусок Луны выставили на Sotheby's.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД