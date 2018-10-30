Добытый советским аппаратом кусок Луны выставили на Sotheby’s

На аукционе Sotheby’s 29 ноября будет продан образец лунного грунта, добытый в 1970 году советской автоматической станцией «Луна-16», сообщила представитель аукционного дома Халли Фрир.

«Этот образец принадлежал Нине Ивановне Королевой, супруге руководителя советской космической программы Сергея Павловича Королева. Он был вручен ей в качестве признания заслуг ее супруга в реализации космической программы», – передает ее слова ТАСС.

Будут проданы фрагменты лунного грунта размером от 1 до 2 мм в диаметре. Они заключены в металлический футляр с увеличительным стеклом. Табличка на русском языке сообщает, что это «Частицы грунта «Луны-16».

В Sotheby’s отметили, что это единственный образец грунта с Луны, официально переданный в частные руки. В 1993 году на аукционе его приобрел неизвестный американский коллекционер.

Ожидается, что крупицы лунного грунта продадут за 700 тыс. – 1 млн долларов.

В июле сообщалось, что аукционный дом Heritage Auctions осенью выставит на продажу личные вещи американского астронавта Нила Армстронга, первым побывавшего на Луне, а в 2016 году стало известно, что НАСА по ошибке продало сумку, которая использовалась для сбора образцов с Луны в 1969 году.

«Луна-16» была запущена 12 сентября 1970 года, 20 сентября совершила посадку на поверхность Луны в районе Моря Изобилия. 21 сентября после забора грунта аппарат стартовал с поверхности Луны, а 24 сентября совершил мягкую посадку на Земле.