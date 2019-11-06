СК проверит информацию о поборах в отделе полиции Таганрога

Следственный комитет России по Ростовской области начал доследственную проверку после появления информации о вымогательстве денег руководством полиции с подчиненных сотрудников.

«В ходе проверки следствием будут тщательно проверены все доводы, опубликованные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сказано на сайте ведомства.

Ранее в группе «Омбудсмен полиции» соцсети «ВКонтакте» появился пост о ситуации в Таганроге. «Руководство ежемесячно собирает с сотрудников деньги якобы на канцтовары, собираются определенные суммы во время сдачи зачетов сотрудниками, а также для приема различных комиссий. В подразделениях отсутствуют уборщицы, поэтому туалеты заставляют мыть либо нанимать за свой счет уборщицу сотрудников полиции», – сказано в сообщении. Там также отмечается, что полицейские могут получить повышение только за взятки, передает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что замначальника ДПС по Петербургу заподозрили в получении особо крупных взяток.

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