Замначальника ДПС по Петербургу заподозрили в получении особо крупных взяток

Заместителю начальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаилу Александрову, который был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, предъявили обвинение, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Обвинение Александрову предъявлено сегодня. Вину он не признает», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

По данным СУ СК России ПО Ленинградской области, Александров был задержан в ходе расследования уголовного дела по факту получения взяток в особо крупном размере должностными лицами УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с предпринимателей, осуществляющих грузоперевозки.

В судебной пресс-службе уточнили, что речь идет о трех взятках в размере 55 тыс., 450 тыс. и 1 млн 55 тыс. рублей. В среду Александрова задержали в Ленинградской области. В четверг Приморский районный суд Петербурга продлил срок задержания заместителя начальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 72 часа, передает «Интерфакс».

Второй отдел регионального управления ГИБДД курирует работу дорожно-патрульной службы региона. Ранее Александров занимал должность командира специализированной роты оперативного реагирования, которая была расформирована весной этого года.

Напомним, в понедельник в Подмосковье задержали начальника полиции города Ступино, и и.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Днем ранее следователя ГСУ СК по Петербургу заподозрили в даче многомиллионной взятки.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД