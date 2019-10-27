Следователя ГСУ СК по Петербургу заподозрили в даче многомиллионной взятки

Следователь Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, заместитель транспортного прокурора города и оперативник регионального управления МВД стали подозреваемыми по уголовному делу о посредничестве при получении взятки, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что сотрудник СК Алексей Шиманский и оперативник МВД Кирилл Лисовой в субботу вечером были доставлены в суд для избрания им меры пресечения, однако суд отказался удовлетворить ходатайства следователей. По информации адвокатов, в отношении зампрокурора Тимура Горного следователи не выходили с ходатайством об избрании меры пресечения, передает ТАСС.

«Суд, выслушав мнение участников процесса, ознакомившись с представленными материалами, следствию в страже отказал, защите отказал в иных мерах, избираемых судом. [Cотрудник СК Алексей] Шиманский выпущен из-под стражи в зале суда. [По оперативнику МВД Кириллу Лисовому] суд следствию в страже отказал, защите в домашнем аресте тоже отказал», – говорится в сообщении пресс-службы. Все задержанные являются фигурантами уголовного дела по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

В пресс-службе судов Петербурга уточнили, что Шиманский является старшим следователем Главного следственного управления СК России по Петербургу. Он получил от заместителя транспортного прокурора города Тимура Горного информацию о том, что в МВД расследуется уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг и бизнесмен хочет уйти от ответственности, передав через них взятку в полицию.

После этого Шиманский договорился с оперативником МВД Лисовым о том, что тот за вознаграждение найдет лиц, которые могут повлиять на ход расследования дела, а также выступить посредником при передаче взятки, на что сотрудник полиции согласился. Преступная схема была раскрыта сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, под контролем ведомства были «проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя Санкт-Петербургского транспортного прокурора».

Первым задержанным в схеме стал заместитель транспортного прокурора Санкт-Петербурга Тимур Горный, которого далее привлекли к оперативным мероприятиям и он привез взятку в сумме 19 млн рублей, из которых более 18,9 млн были муляжами денег, на встречу к следователю СК Шиманскому, который после передачи взятки был задержан. Задержанного следователя также привлекли к оперативным мероприятиям, он передал деньги при встрече оперативнику МВД Лисовому, после чего полицейского также задержали. Оперативник МВД Лисовой в суде заявлял, что никого, кроме следователя СК Шиманского из данной схемы не знает, а Шиманский сообщил о готовности сотрудничать со следствием.

Напомним, на прошлой неделе за многомиллионную взятку задержали начальника полиции московского района Дорогомилово, после чего сотрудники ФСБ пришли с обысками в УВД по ЗАО Москвы.

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