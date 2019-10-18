Начальника полиции московского района Дорогомилово задержали за взятку

Руководство отдела МВД «Дорогомилово» в Москве задержано по подозрению в получении взятки в 3,5 млн рублей, сообщили в пресс-центре МВД.

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что полученные полицейскими деньги были первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн рублей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что вечером 17 октября в отделе МВД «Дорогомилово» начались следственные мероприятия с руководством отдела. Отмечалось, что процессуальный статус полицейских будет определен по итогам следственных действий.