12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.0 комментариев
МИД Ирана выразил недовольство ситуацией в Ормузском проливе
МИД Ирана: Тегеран недоволен ситуацией в Ормузском проливе
Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран крайне недоволен сложившейся ситуацией в Ормузском проливе.
«Мы крайне недовольны сложившейся ситуацией, поскольку безопасность в Ормузском проливе прежде всего важна именно для нас», – передает слова Багаи РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.
В пятницу Иран пообещал «наказывать» суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.
Также Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в Ормузском проливе.