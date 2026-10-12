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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на юге Киргизии
В Ошской области на юге Киргизии в понедельник зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,5, сообщили в Институте сейсмологии Национальной академии наук республики.
Очаг землетрясения залегал на территории Заалайского хребта, в 20 км от села Джар-Башы и 143 км от города Ош. Подземные толчки были зафиксированы в 06:04 мск, передает РИА «Новости».
По данным института, в семи селах, включая Ачык-Суу и Дароот-Коргон, интенсивность землетрясения составила три балла.
В МЧС Киргизии уточнили, что серьезных разрушений и пострадавших в результате подземных колебаний не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 на юге Киргизии.
Летом в стране произошло землетрясение магнитудой пять. Подземные толчки были зафиксированы в центральной части республики.