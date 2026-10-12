12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.0 комментариев
Бас ушла в отставку с постов министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ
Бербель Бас покинула должности министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ
Бербель Бас подала в отставку с должностей министра труда ФРГ и сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Об этом она сообщила в своем заявлении для партии. «Я сообщила своему сопредседателю и вице-канцлеру Ларсу Клингбайлю, что с сегодняшнего дня слагаю с себя полномочия председателя партии», – передает ее слова РИА «Новости».
Бас также добавила, что обратилась к канцлеру Фридриху Мерцу с просьбой освободить ее от должности министра труда и социальных вопросов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава ХСС рассказал о планах Мерца сменить министра транспорта Германии.
В июне партия АдГ призвала Мерца последовать примеру Стармера и уйти в отставку.