Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

Актер Самарского академического театра драмы имени Горького Виталий Жигалин скончался на 48-м году жизни, сообщила пресс-служба театра.

«5 ноября на 48-м году жизни после продолжительной болезни скончался актер, педагог САТД имени М. Горького Виталий Жигалин», – сообщается на странице театра в Facebook.

Коллеги отметили, что Жигалин был импульсивным и харизматичным актером, который обладал сильной творческой энергетикой – «как любящий отец, внимательный педагог и человек с сильным волевым характером».

Прощание с актером состоится 8 ноября.

Виталий Жигалин запомнился по своим ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Раскол» и других.