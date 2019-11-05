Семья Иссахар отозвала прошение об остановке экстрадиции Буркова в США

Яффа Иссахар, мать осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, попросила отозвать ходатайство о приостановке экстрадиции в США из Израиля россиянина Алексея Буркова, сообщают СМИ.

Она заявила, что для нее это решение было очень тяжелым, но выразила надежду на то, что Наама Иссахар не станет «инструментом для российского хакера и стоящих за ним людей», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Ynet.

Кроме того, Яффа Иссахар выразила надежду, что после этого условия содержания ее дочери в колонии не ухудшатся.

«Я полностью доверяю президенту и премьер-министру Израиля, которые будут продолжать работать с российским президентом, добиваясь немедленного освобождения Наамы», – заявила Яффа Иссахар.

На прошлой неделе Верховный суд Израиля наложил временный запрет на экстрадицию Буркова в США, так как семья Наамы Иссахар подала в Высший суд справедливости петицию против его экстрадиции с расчетом на ее обмен на россиянина.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о рассмотрении возможного помилования израильтянки Наамы Иссахар.

Бурков с 2015 года содержится в израильской тюрьме по запросу США.