Cотрудники офиса «Ленты» массово отравились в Петербурге

Порядка 60 сотрудников центрального офиса компании «Лента обратились за помощью к врачам с симптомами отравления, сообщили в пресс-службе ритейлера.

«Нам известно об обращении 60 сотрудников центрального офиса «Ленты» к врачу с симптомами кишечной инфекции <...> Причина отравления выясняется», – передает ТАСС слова представителя компании.

По предварительным данным, пострадавшие отравились в столовой. В «Ленте» отметили, что продукты, поставляемые в столовую офиса компании, не продаются в магазинах, что исключает риски для здоровья покупателей.

Напомним, в июне 2018 года многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока детского лагеря «Сосновый бор» в Кушве стало причиной вспышки кишечной инфекции.