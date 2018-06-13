Названа причина массового отравления в детском лагере на Урале

Многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока детского лагеря «Сосновый бор» в Кушве стало причиной вспышки кишечной инфекции, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Так, были установлены «источники инфекции из числа персонала пищеблока (повар, мойщица посуды), факторы, повлиявшие на возникновение вспышки», передает РИА «Новости».

Проверка выявила «многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока: нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, нарушения дезинфекционного режима, нарушения поточности движения сырья и готовой продукции, нарушения правил личной гигиены персоналом».

Кроме того, «фактическое меню не соответствовало примерному меню».

Работа оздоровительного лагеря будет возобновлена под особым контролем Роспотребнадзора после устранения всех нарушений.

Также сообщается, что шесть человек, госпитализированных из лагеря с кишечной инфекцией, до сих пор остаются в больницах. Их состояние оценивается как удовлетворительное, они готовятся к выписке.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в июне в детском лагере «Сосновый бор» в Кушве отравились 64 человека, из них только двое взрослых. Работа лагеря была приостановлена.