Приостановлена работа лагеря на Урале, где отравились 64 человека

Работа лагеря «Сосновый бор» в Кушве, где отравились почти 65 челвоек, приостановлена, оставшихся детей забирают родители, сообщил глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин.

«Работа лагеря приостановлена, сейчас ведутся работы по выяснению источника отравления», – сказал Слепухин, передает РИА «Новости».

По его словам, все родители извещены о сложившейся ситуации. «Я был в лагере, при мне последних ребятишек забирают, поэтому все под контролем. Персонал весь на месте, вся работа организована», – добавил глава городского округа.

По данным прокуратуры, в больницы были доставлены 64 человека: 62 ребенка и двое вожатых в возрасте 18 лет. У всех госпитализированных схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

По данным регионального управления СК России, они могли отравиться творожно-рисовой запеканкой или говяжьими котлетами «Здоровье».

Региональная прокуратура уже организовала свою проверку, к которой привлекла специалистов Роспотребнадзора для отбора в лагере проб продуктов питания, смывов с поверхностей помещения пищеблока, проведения исследования для установления причин возможного заболевания.

Также с причиной отравления детей разбирается аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. По словам детского омбудсмена Игоря Морокова, отслеживается оказание квалифицированной помощи пострадавшим и изучается этиология происхождения проблемы.



