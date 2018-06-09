Число отравившихся в детском лагере на Урале возросло до 64 человек

В больницы Кушвы и Нижнего Тагила из детского лагеря «Сосновый бор» доставлены 64 человека, сообщили в региональной прокуратуре.

«Всего направлены для госпитализации 64 человека: 33 человека – в больницу Кушвы, 31 человек – в больницу Нижнего Тагила», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там отметили, что 20 детей уже находятся в больнице Нижнего Тагила, еще 11 находятся по пути туда. У всех детей одинаковые симптомы: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание. Состояние пострадавших удовлетворительное.



В прокуратуре добавили, что среди госпитализированных есть и двое вожатых.

Прокуратура при помощи специалистов Роспотребнадзора проведет отбор проб продуктов питания в лагере, смывов с поверхностей помещения пищеблока и будет выяснять причины возможного заболевания.



Региональный СК проверит лагерь на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».



Напомним, 19 июня 2017 года в Роспотребнадзоре заявили, что поставщикам продуктов в детские лагеря выписано штрафов на сумму более 25 млн рублей за выявленные нарушения санитарных норм. По данным ведомства, нарушения санитарного требования выявления у каждого второго поставщика.