Москве предсказали температурный рекорд

Рекордное потепление ждет москвичей во вторник, воздух прогреется до плюс 13 градусов, ожидаются небольшие дожди, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Погода будет облачная, пройдут небольшие дожди. В Москве в течение дня воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, по области плюс 9-14 градусов тепла», – передает РИА «Новости» слова Леуса, который добавил, что рекорд тепла может быть побит.

Он рассказал также, что атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы. Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывистый.

Напомним, в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве 5 ноября достигнет 14 градусов тепла, что характерно для сентября.