Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне

Глава кипрского МИД Никос Христодулидис сообщил, что республика подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года.

«Правительство подало заявку по соображениям безопасности, и теперь мы ожидаем, что Европейский союз приступит к процессу оценки [заявки], который будет состоять из пяти этапов», – сказал глава МИЛ Кипра, передает ТАСС.

Он отметил, что попросил власти ЕС определить, как власти Кипра, учитывая наличие на острове буферной зоны ООН, смогут «получать доступ к внутренней информации ЕС, чтобы обеспечить безопасность страны в отношении людей, приезжающих на Кипр».

Напомним, Кипр является членом ЕС с 2004 года.

Ранее сообщалось, что власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, которые были поданы до 2018 года.