На Кипре перепроверят получивших гражданство за инвестиции

Власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, которые были поданы до 2018 года. Поводом для этого стало расследование Reuters о камбоджийской элите, якобы «купившей» гражданство Кипра.

«Будет проведен дополнительный внутренний аудит с целью изучения процесса натурализации до 2018 года, то есть до применения более строгих критериев», – заявил глава МВД Кипра Константинос Петридис.

Он уточнил, что проверка выявит, есть ли среди тех, кто получил гражданство Кипра, обвиняемые в преступлениях или находящиеся под европейскими санкциями, сообщает РБК со ссылкой на To Thema Online.

Отмечается, что проверка начнется декабре.

Поводом для дополнительной проверки получивших гражданство за инвестиции со стороны кипрских властей стала ситуация с выдачей паспортов родственникам премьер-министра Камбоджи Хуна Сена.

По данным Reuters, члены его семьи и союзники, имеющие зарубежные активы на десятки миллионов долларов, использовали свои средства для покупки иностранного гражданства. Оппозиция Кипра обратилась к властям страны, потребовав объяснить, как паспорта получили лица, «которые, скорее всего, даже не могут найти Кипр на карте».

Напомним, на Кипре с 2013 года действует программа, согласно которой гражданство можно получить за инвестиции в размере от 2 млн евро. Однако в феврале 2019 года власти решили ужесточить условия. Так, они усилили меры при проверке на благонадежность и ввели дополнительный взнос в размере 150 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что власти Кипра решили публиковать в открытом доступе имена тех, кто подал заявки на кипрское гражданство по инвестиционной программе.