На Кипре решили назвать имена подавших заявки на гражданство

Правительство Кипра решило внести изменения в закон о регистрации населения, согласно которым в открытом доступе окажутся имена тех, кто подал заявки на кипрское гражданство по инвестиционной программе.

Инициатор поправок Йоргос Пердикис уверен, что для прозрачности и облегчения контроля имена заявителей, которые претендуют на паспорт за инвестиции, должны публиковаться в открытом доступе, сообщает «Вестник Кипра».

Отмечается, что законопроект предусматривает открыть доступ и к реестру всех компаний и лиц, предоставляющих свои услуги инвесторам, заинтересованным в получении кипрского паспорта.

Парламентарий рассказал, что ранее он уже вносил аналогичный законопроект на обсуждение палаты представителей, однако тогда комиссар по защите персональных данных протестовала против выборочной публикации имен только тех, кто получает паспорт за инвестиции.

«Если проблема в этом, то давайте публиковать имена всех претендентов на гражданство», – уточнил Пердикис, напомнив, что сегодня эти данные публикуются, но не в интернете, а в местных газетах.

Издание сообщает, что предложение депутата уже поддержали министерство внутренних дел и министерство финансов.

Ранее сообщалось, что россияне стали активнее покупать жилье на Кипре ради «золотых паспортов».